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«Газель» частично утонула на дороге в Батайске

24 июля 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Батайске «Газель» провалилась в яму, которая оказалась скрыта под водой, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на одной из улиц, которую полностью затопило водой. Но движение здесь перекрывать не стали, что в итоге привело к ДТП.

Водитель «Газели» не увидел большой ямы на дороге и провалился в нее правым боком. Из-за этого автомобиль сильно наклонился.

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Судя по информации на борту автомобиля, его использовали для перевозки посылок.

«Могли бы засыпать там яму. Школа рядом, так и ребёнок провалиться может», — написали пользователи в комментариях.

Ранее в Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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