Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Происшествие случилось на одной из улиц, которую полностью затопило водой. Но движение здесь перекрывать не стали, что в итоге привело к ДТП.
Водитель «Газели» не увидел большой ямы на дороге и провалился в нее правым боком. Из-за этого автомобиль сильно наклонился.
Судя по информации на борту автомобиля, его использовали для перевозки посылок.
«Могли бы засыпать там яму. Школа рядом, так и ребёнок провалиться может», — написали пользователи в комментариях.
Ранее в Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.