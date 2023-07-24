Глава ростовского Минфина отметила проекты «Винвестора» и банка «Центр-инвест»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В прошлом году среди финансового сектора банк собрал наибольшее количество просмотров в проекте Центробанка и Минпросвещения «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников».
Отмечается, что «Центр-инвест» работает над созданием уроков повышения финансовой грамотности с 2012 года. Сегодня открыты пять центров финансовой грамотности банка, аудитория которых превысила 1,8 миллиона человек. Было организовано уже более 5,4 тысячи мероприятий, образовательных лекций и семинаров.
Банк «Центр-инвест» поддерживает также проекты «Винвестора» — стратегического партнера и основного инвестора компании. В конце прошлого года «Журнал Винвестора» и «Школа Винвестора» вошли в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности, разработанный Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, и рекомендованы к тиражированию по всей стране.
Федотова обратилась к министерствам и ведомствам с призывом подключиться к поддержке программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области и донести информацию о проектах до целевых групп населения. Она заявила о необходимости содействия в продвижении проектов ЦБ.