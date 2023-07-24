rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Изображение материала

Глава ростовского Минфина отметила проекты «Винвестора» и банка «Центр-инвест»

24 июля 2023, 13:16
Фото: 1MI
Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова на заседании правительства региона рассказала о проектах «Журнал Винвестора» и «Школа Винвестора», а также об открытых уроках по финансовой грамотности, организованных банком «Центр-инвест».

В прошлом году среди финансового сектора банк собрал наибольшее количество просмотров в проекте Центробанка и Минпросвещения «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников».

Отмечается, что «Центр-инвест» работает над созданием уроков повышения финансовой грамотности с 2012 года. Сегодня открыты пять центров финансовой грамотности банка, аудитория которых превысила 1,8 миллиона человек. Было организовано уже более 5,4 тысячи мероприятий, образовательных лекций и семинаров.

Банк «Центр-инвест» поддерживает также проекты «Винвестора» — стратегического партнера и основного инвестора компании. В конце прошлого года «Журнал Винвестора» и «Школа Винвестора» вошли в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности, разработанный Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, и рекомендованы к тиражированию по всей стране.

Федотова обратилась к министерствам и ведомствам с призывом подключиться к поддержке программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области и донести информацию о проектах до целевых групп населения. Она заявила о необходимости содействия в продвижении проектов ЦБ.

Подпишитесь
ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции
Сегодня, 06:21
Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Сегодня, 05:58
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Сегодня, 05:19
«Газель» частично утонула на дороге в Батайске
Сегодня, 04:54
Батайск ушел под воду после сильного ливня 23 июля
Вчера, 14:52
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
Сегодня, 04:43