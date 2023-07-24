Глава ростовского Минфина отметила проекты «Винвестора» и банка «Центр-инвест»

Отмечается, что «Центр-инвест» работает над созданием уроков повышения финансовой грамотности с 2012 года. Сегодня открыты пять центров финансовой грамотности банка, аудитория которых превысила 1,8 миллиона человек. Было организовано уже более 5,4 тысячи мероприятий, образовательных лекций и семинаров.