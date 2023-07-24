Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Ростовской области в июне годовая инфляция увеличилась до 3,47%. В мае она составляла всего лишь 3,02%. В Центробанке это объяснили ослаблением курса рубля и увеличением спроса на отдельные товары.
Так, годовой прирост цен на продукты в июне составил 0,76%. В мае же показатель, наоборот, снижался на 0,26%. Дело в том, что из-за ослабления рубля подорожали многие импортные овощи и фрукты, например, огурцы и помидоры. На некоторые продукты, например, картофель и капусту, цены снижаются, однако гораздо медленней.
Мясо и птица подорожали из-за индексации цен на кормовые добавки, оборудование и запчасти для техники. Это значительно ударило по животноводству. Также в некоторых регионах сократили производство мяса кур. Из-за сниженного предложения при высоком спросе выросли цены.
Однако есть и категории товаров, стоимость которых упала. Например, благодаря рекордному урожаю зерна расширилось предложение муки. Это, в свою очередь, повлекло снижение цен на кексы и рулеты, а торты, пряники и печенье стали расти в цене горадо меньше.
Что касается непродовольственных товаров, то тут рост цен в июне составил 1,5%. В мае показатель зафиксировался на отметке в 1,27%. Из-за ограничений в перелетах в Ростовской области выросли цены на бензин. На индексацию его стоимости повлияли и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.
Ослабление курса рубля оказало воздействие и на рост стоимости лекарств, преимущественно импортных, парфюма, косметики, одежды и белья.
Базовая инфляция в Ростовской области составила 2,82% в июне против 2,73% в мае.
Ранее экономист рассказал, почему в Ростове резко подорожал бензин.