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Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%

24 июля 2023, 14:08
Фото: pxhere.com
Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2023 года выросла до 3,5%
В прошлом месяце годовая инфляция в Ростовской области составила 3,47%, заявили в региональном отделении Банка России.

В Ростовской области в июне годовая инфляция увеличилась до 3,47%. В мае она составляла всего лишь 3,02%. В Центробанке это объяснили ослаблением курса рубля и увеличением спроса на отдельные товары.

Так, годовой прирост цен на продукты в июне составил 0,76%. В мае же показатель, наоборот, снижался на 0,26%. Дело в том, что из-за ослабления рубля подорожали многие импортные овощи и фрукты, например, огурцы и помидоры. На некоторые продукты, например, картофель и капусту, цены снижаются, однако гораздо медленней.

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Мясо и птица подорожали из-за индексации цен на кормовые добавки, оборудование и запчасти для техники. Это значительно ударило по животноводству. Также в некоторых регионах сократили производство мяса кур. Из-за сниженного предложения при высоком спросе выросли цены.

Однако есть и категории товаров, стоимость которых упала. Например, благодаря рекордному урожаю зерна расширилось предложение муки. Это, в свою очередь, повлекло снижение цен на кексы и рулеты, а торты, пряники и печенье стали расти в цене горадо меньше.

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Что касается непродовольственных товаров, то тут рост цен в июне составил 1,5%. В мае показатель зафиксировался на отметке в 1,27%. Из-за ограничений в перелетах в Ростовской области выросли цены на бензин. На индексацию его стоимости повлияли и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Ослабление курса рубля оказало воздействие и на рост стоимости лекарств, преимущественно импортных, парфюма, косметики, одежды и белья.

Базовая инфляция в Ростовской области составила 2,82% в июне против 2,73% в мае.

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