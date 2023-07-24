Так, годовой прирост цен на продукты в июне составил 0,76%. В мае же показатель, наоборот, снижался на 0,26%. Дело в том, что из-за ослабления рубля подорожали многие импортные овощи и фрукты, например, огурцы и помидоры. На некоторые продукты, например, картофель и капусту, цены снижаются, однако гораздо медленней.