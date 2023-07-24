«Но мне сказали, что жилье есть у моей мамы — в нем мы сейчас и живем, и оно мне достанется. И хотя приходили специалисты, делали осмотр, пришли к выводу, что здесь отсутствуют условия для проживания инвалида, ничего с тех пор не изменилось», — сокрушается Валерий Фоменко.