Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Валерий Фоменко рассказывает, что собственного жилья не имеет, и проживает в доме у 80-летней парализованной матери. Здесь на 12 квадратных метрах отсутствует газ и отопление. Попасть в туалет ему очень сложно — сперва нужно преодолеть большую ступеньку. А сделать это инвалиду практически невозможно.
«Раньше по квартире я передвигался с помощью табуреток. А позавчера перевернулся на инвалидной коляске, и, упав, сильно ударился больным коленом. Теперь вовсе не могу встать», — отмечает Валерий Фоменко.
По его словам, дом, в котором он живет — непригоден для проживания инвалида-колясочника.
«Я стою в очереди на получение квартиры во второй или в третьей тысячи. Своей очереди я явно не дождусь», — делится мыслями собеседник.
Пожилой мужчина подчеркивает, что несколько лет назад обращался в администрацию Октябрьского района с просьбой о предоставлении ему жилья.
«Но мне сказали, что жилье есть у моей мамы — в нем мы сейчас и живем, и оно мне достанется. И хотя приходили специалисты, делали осмотр, пришли к выводу, что здесь отсутствуют условия для проживания инвалида, ничего с тех пор не изменилось», — сокрушается Валерий Фоменко.
Собеседник подчеркивает, что его бывшая жена обращалась за помощью и к депутату. Но ей сказали, что «руки — есть, холодильник открыть может».
«Только до холодильника сперва надо дойти, как и в душ, и в туалет. А на коляске я этого сделать не могу — здесь и пороги, и острые углы. Падаю, уже ломал и руки, и ключицу», — уточняет пенсионер.
Собеседник подчеркивает, что сегодня собирался поехать к врачу. Но не смог добраться до коляски.
В администрации Октябрьского района Ростова отказались комментировать ситуацию.
«Я вам никакую информацию не буду давать, я не вижу кто вы, и не знаю», — заявила сотрудник жилищного отдела.
На наблюдение корреспондента о том, что электронная почта для отправки официального запроса не работает, оппонент предложила:
«Привозите нарочно, зарегистрируйте обращение, и мы вам ответим».
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане — жители аварийного дома на Станиславского, 105, потребовали провести перерасчет стоимости их квартир.