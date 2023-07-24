Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Подозреваемыми стали два человека, которые ранее уже были судимы. Они смогли договориться с аптекой на улице Гарибальди, что им будут продавать лекарства по поддельным рецептам.
«Фигуранты приобретали препараты за завышенной цене, а фармацевты делали вид, что все законно. Речь идет о таблетках „Трамадол“ и „Прегабалин“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в аптеке провели обыски, где нашли поддельные рецепты. По информации канала, подельников арестовали, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон».