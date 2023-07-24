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Канал сбыта наркоманам лекарств ликвидировали в Ростове-на-Дону

24 июля 2023, 12:19
Фото: 61.мвд.рф
Канал сбыта наркоманам лекарств ликвидировали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ликвидировали сеть по незаконной продаже сильнодействующих препаратов, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Подозреваемыми стали два человека, которые ранее уже были судимы. Они смогли договориться с аптекой на улице Гарибальди, что им будут продавать лекарства по поддельным рецептам.

«Фигуранты приобретали препараты за завышенной цене, а фармацевты делали вид, что все законно. Речь идет о таблетках „Трамадол“ и „Прегабалин“, — сказано в сообщении.

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Канал сбыта наркоманам лекарств ликвидировали в Ростове-на-Дону
Видео: 61.мвд.рф

Отмечается, что в аптеке провели обыски, где нашли поддельные рецепты. По информации канала, подельников арестовали, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон».

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Незаконная продажа#Сильнодействующие препараты#Поддельные рецепты#Объявленный арест#Трамадол#Прегабалин#Аптека#Видео
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