Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Напомним, что игра прошла в рамках чемпионата России в воскресенье вечером. Ростовчане одержали победу со счетом 2:1.
«Я доволен первыми 65 минутами матча — очень хорошо. Дальше все не получалось», — заявил Карпин.
Он добавил, что команда тренируется уже месяц после перерыва, но до этого были товарищеские матчи.
«Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть», — уточнил тренер.
Ранее стало известно, что из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.