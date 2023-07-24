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Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»

24 июля 2023, 05:19
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных после победы над «Факелом», говорится на сайте ФК.

Напомним, что игра прошла в рамках чемпионата России в воскресенье вечером. Ростовчане одержали победу со счетом 2:1.

«Я доволен первыми 65 минутами матча — очень хорошо. Дальше все не получалось», — заявил Карпин.

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Он добавил, что команда тренируется уже месяц после перерыва, но до этого были товарищеские матчи.

«Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть», — уточнил тренер.

Ранее стало известно, что из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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