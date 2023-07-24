Корпорация МСП: Сектор МСБ привлек около 98 млрд под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
К регионам с самым большим кредитованием в рамках «зонтичного» механизма относятся: Москва (свыше 20 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (7,89 миллиарда) и Воронежская область (почти 2,5 миллиарда рублей). В пятерку лидеров также вошли: Алтайский край (1,854 миллиарда) и Иркутская область (1,233 миллиарда). Кредитование в Белгородской области составило 1,216 миллиарда рублей, в Калининградской области — 1,198 миллиарда, Кемеровской — 1,079 миллиарда, Волгоградской — 945 миллионов рублей, в Ивановской области — 660 миллионов рублей, пишут ria.ru.
По словам главы КМСП Александра Исаевича, самая лучшая динамика по привлечению финансирования в рамках «зонтичного» механизма за первое полугодие наблюдается в гостиничном бизнесе (прирост 1,734 миллиарда), сфере общепита (854 миллиона) и недвижимости (410 миллионов). Руководитель корпорации также отметил динамику в сфере научно-технических разработок (прирост 358 миллионов), а также в здравоохранении (346 миллионов) и социальной сфере (346 миллионов рублей).
В середине июля КМСП выделила банкам-партнерам для предоставления «зонтичных» поручительств для МСБ в третьем квартале 2023 года 43 миллиарда рублей. Это на 43% больше финансирования по сравнению со вторым кварталом. Благодаря поручительствам КМСП предприятия смогут привлечь в банках-партнерах до 86 миллиардов рублей кредитных средств. На сегодняшний день участниками программы являются двадцать три банка, среди которых есть региональные.
Напомним: «зонтичный» механизм стали применять в рамках нацпроекта, направленного на поддержку МСП. Сам проект запустили по поручению главы государства. Курирует его вице-премьер Андрей Белоусов.