rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Изображение материала

Маршрут электрички «Ростов — Сальск — Куберле» продлили до поселка Зимовники

24 июля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Маршрут электрички «Ростов — Сальск — Куберле» продлили до поселка Зимовники
Электричка «Ростов — Сальск — Куберле» будет ходить до поселка Зимовники, сообщили в СКЖД.

После просьб жителей Ростовской области в СКЖД решили продлить маршрут электрички «Ростов — Сальск — Куберле». Теперь состав будет ходить до поселка Зимовники. Нововведение вступит в силу с 4 августа.

Из Ростова в Ейск с 10 июня до 30 сентября будут ходить сезонные электрички
Узнать подробнее

Электричка будет ходить четыре раза в неделю — с пятницы по понедельник. Из Ростова она будет отправляться утром в 07.28 мск. В Сальск состав прибудет в 11.23 мск, а в Зимовники — в 13.24 мск.

Обратно электричка тронется в путь из Зимовников в 13.38 мск, в Сальск она приедет в 15.39 мск, а на конечную, в Ростов, в 19.09 мск.

Ранее сообщалось, что к новым станциям городской электрички в Ростове-на-Дону сделают подходы.

Читайте также:
На Дону изменится расписание электричек «Ростов — Таганрог» с 19 июняВ Ростове обустроят подходы к станции городской электрички «Орджоникидзе» за 15,9 млнВ донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов
#Виктория Прутковская#СКЖД#Электрички в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции
Сегодня, 06:21
Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона
Сегодня, 05:58
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Сегодня, 05:19
«Газель» частично утонула на дороге в Батайске
Сегодня, 04:54
Батайск ушел под воду после сильного ливня 23 июля
Вчера, 14:52
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
Сегодня, 04:43