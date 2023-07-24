Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
После просьб жителей Ростовской области в СКЖД решили продлить маршрут электрички «Ростов — Сальск — Куберле». Теперь состав будет ходить до поселка Зимовники. Нововведение вступит в силу с 4 августа.
Электричка будет ходить четыре раза в неделю — с пятницы по понедельник. Из Ростова она будет отправляться утром в 07.28 мск. В Сальск состав прибудет в 11.23 мск, а в Зимовники — в 13.24 мск.
Обратно электричка тронется в путь из Зимовников в 13.38 мск, в Сальск она приедет в 15.39 мск, а на конечную, в Ростов, в 19.09 мск.
Ранее сообщалось, что к новым станциям городской электрички в Ростове-на-Дону сделают подходы.