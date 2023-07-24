Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Политолог напоминает о недопустимости привлечения бойцов любого подразделения для участия в антигосударственных мероприятиях, подобных тому, что произошло в Ростове 24 июля.
Напомним, тогда в Ростов вошли бойцы ЧВК «Вагнер».
«Ни для кого не секрет, что 24 июля мы оказались на грани гражданской катастрофы, при которой могли пострадать мирные люди», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник добавляет, что подобные конфликтные ситуации необходимо «купировать еще в зародыше».
«Мы же видели, как эта ситуация горела, назревала более трех-четырех месяцев, когда высказывания Пригожина становились чрезмерно вызывающими. Хорошо, что мятеж в Ростове завершился мирным путем. Страшно представить, что могло быть, если бы начался конфликт», — констатирует эксперт.
Сегодня, по его словам, большинство «музыкантов» подписали контракт с Минобороны. Часть из них ушли в Белоруссию, где сейчас тренируются.
«В принципе, вопрос снят. Но истинные мотивы самого Пригожина (а я разделяю Пригожина и „Вагнер“) так и остаются непонятными. Что двигало этим человеком при походе на Ростов и на Москву? Все же понимают, что любые внутренние обиды и личные амбиции должны решаться не военным путем, не в публичном поле, а посредством переговоров внутри всех участников подобных противоречий. Ростов в этом убедился на собственном примере. То, что 24 июля натерпелись ростовчане — не должно повториться никогда», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, где находится Евгений Пригожин после вооруженного мятежа в Ростове.