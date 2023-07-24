«В принципе, вопрос снят. Но истинные мотивы самого Пригожина (а я разделяю Пригожина и „Вагнер“) так и остаются непонятными. Что двигало этим человеком при походе на Ростов и на Москву? Все же понимают, что любые внутренние обиды и личные амбиции должны решаться не военным путем, не в публичном поле, а посредством переговоров внутри всех участников подобных противоречий. Ростов в этом убедился на собственном примере. То, что 24 июля натерпелись ростовчане — не должно повториться никогда», — резюмирует политолог.