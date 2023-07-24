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На цифровой платформе РЭО по продаже вторсырья установят систему экобаллов

24 июля 2023, 15:27
Фото: piqsels.com
На электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, которая была разработана при поддержке Российского экологического оператора, стартует программа лояльности. Для оплаты услуг пользователи ЭТП смогут использовать экобаллы.

По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, программа лояльности начнет действовать на ЭТП РЭО в ближайшее время в виде системы экобаллов. Проект направлен на привлечение аудитории и ведение полного цикла деятельности контрагентов. «Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — рассказал глава РЭО.

Спектр услуг, предоставляемых на площадке в рамках программы лояльности, включает продвижение лотов, филиалы, проверки контрагента, аналитику, сопровождение и уведомления. Об этом пишет gorod55.ru.

Как объяснил Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, экобаллы начисляются пользователям в соответствии с выполненным на площадке заданием. Ими можно оплатить до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить несколько условий. В частности, оферта должна быть подписана до конца 2023 года, за что на баланс начисляется 5000 баллов.

Чтобы получить 2500 баллов, нужно закрыть сделку с прикреплением необходимой документации, для получения 5000 — закрыть не менее трех сделок за 30-дневный период, а 4500 баллов начисляются пользователям, закрывшим сделки с положительным отзывом. 1000 баллов получат те, кто оставит положительный отзыв о работе площадки.

Эта инновация направлена на формирование экономики замкнутого цикла в России.

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