На цифровой платформе РЭО по продаже вторсырья установят систему экобаллов

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, программа лояльности начнет действовать на ЭТП РЭО в ближайшее время в виде системы экобаллов. Проект направлен на привлечение аудитории и ведение полного цикла деятельности контрагентов. «Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — рассказал глава РЭО.
Спектр услуг, предоставляемых на площадке в рамках программы лояльности, включает продвижение лотов, филиалы, проверки контрагента, аналитику, сопровождение и уведомления. Об этом пишет gorod55.ru.
Как объяснил Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, экобаллы начисляются пользователям в соответствии с выполненным на площадке заданием. Ими можно оплатить до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить несколько условий. В частности, оферта должна быть подписана до конца 2023 года, за что на баланс начисляется 5000 баллов.
Чтобы получить 2500 баллов, нужно закрыть сделку с прикреплением необходимой документации, для получения 5000 — закрыть не менее трех сделок за 30-дневный период, а 4500 баллов начисляются пользователям, закрывшим сделки с положительным отзывом. 1000 баллов получат те, кто оставит положительный отзыв о работе площадки.
Эта инновация направлена на формирование экономики замкнутого цикла в России.