На цифровой платформе РЭО по продаже вторсырья установят систему экобаллов

Как объяснил Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, экобаллы начисляются пользователям в соответствии с выполненным на площадке заданием. Ими можно оплатить до 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения экобаллов пользователь должен выполнить несколько условий. В частности, оферта должна быть подписана до конца 2023 года, за что на баланс начисляется 5000 баллов.