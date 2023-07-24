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Назад в Средневековье: опасные инфекции попали в Ростовскую область

24 июля 2023, 07:55
Фото: Peter van der Sluijs/cc by/wikimedia.org
Назад в Средневековье: корь, холера и лихорадка атаковали Ростовскую область

Откуда опасные инфекции попали в Ростовскую область

Ковид отошел в сторону. Однако по России начали распространяться казалось бы давно забытые корь, холера и лихорадка Западного Нила. Почему в стране наблюдаются вспышки инфекций и причем тут отказ от прививок, разобрались «Новые известия».

Холера: из Индии на российские фабрики

Случаи заболевания холеры стали фиксировать в разных регионах России этим летом. Например, в Тамбовской области госпитализировали сотрудника местной фабрики, прибывшего на работу из Индии. Там он подцепил холерные бактерии. Сейчас в регионе открыли госпиталь для больных инфекцией. Большинство заболевших — коллеги работника фабрики, также приехавшие из Индии.

Главный симптом холеры — диарея. Если вовремя не получить медицинскую помощь, пациент может умереть от обезвоживания.

Для борьбы с инфекцией в той же Тамбовской области установили запрет на купание и вылов рыбы в двух местных реках. Чтобы не допустить туда людей, на месте дежурит полиция. Дело в том, что холерные бактерии передаются контактным способом. Поэтому главной задачей для противоборства инфекции является масштабная дезинфекция водопроводных сетей и очистных сооружений.

В реке Темерник в Ростове, а также на Северном водохранилище и Ростовском море тоже находили холеропободные бактерии. На какое-то время там вводился полный запрет на купание и ловлю рыбы. Однако сейчас Роспотребнадзор заверяет, что водоемы соответствуют требованиям безопасности, а холера жителям Ростова и области пока не грозит.

Однако сейчас Роспотребнадзор заверяет, что водоемы соответствуют требованиям безопасности, а холера жителям Ростова и области пока не грозит.Однако сейчас Роспотребнадзор заверяет, что водоемы соответствуют требованиям безопасности, а холера жителям Ростова и области пока не грозит.
Однако сейчас Роспотребнадзор заверяет, что водоемы соответствуют требованиям безопасности, а холера жителям Ростова и области пока не грозит.
Фото: newstracker.ru
Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове
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Лихорадка с Нила на берегах Дона

Ростовская область в этом году оказалась одним из неблагоприятных регионов в плане инфекций. Роспотребнадзор заявил о, как минимум, двух случаях заболевания лихорадкой Западного Нила. Инфекцию нашли у жителей Волгодонска. Однако вирус циркулирует и в двух других муниципалитетах региона — Таганроге и Неклиновском районе. Там у местных жителей даже успели выработаться антитела к болезни.

Носителем вируса являются птицы, а его переносчиком — комары. Постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявлял, что Украина якобы использует птиц и комаров для заражения россиян лихорадкой Западного Нила. Слова политика опроверг академик РАН Сергей Утесов. Он заявил, что случаи заболевания этой инфекцией фиксировали в России и до военного конфликта. Также ученый уверен, что до эпидемии в стране навряд ли дойдет.

Носителем вируса лихорадки Западного Нила являются птицы, а его переносчиком — комары.Носителем вируса лихорадки Западного Нила являются птицы, а его переносчиком — комары.
Носителем вируса лихорадки Западного Нила являются птицы, а его переносчиком — комары.
Фото: James Gathany/cc0/wikimedia.org
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
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Корь: что пошло не так?

Случаи заболевания холерой и корью пока носят единичный характер. Тревогу специалисты бьют из-за распространения кори. В советские времена инфекцию победили с помощью массовой вакцинации. К 2001 году заболеваемость снизилась до 1,4 случая на сто тысяч жителей.

Однако свою лепту в ухудшение ситуации внесли антипрививочники. Отказ от вакцинации привел к резкому скачку заболеваемости. Лишь за последний год случаев заражения стало в несколько раз больше.

Медики утверждают, что вирус кори часто распространяют жители тех регионов России, где от вакцинации отказываются по религиозным причинам. Также в росте заболеваемости обвиняют и мигрирующих цыган.

Сейчас в России сложно найти регион, где не выявлено случаев кори. После обнаружения инфекции медики совершают поквартирные обходы в доме заболевшего с настойчивым предложением пройти вакцинацию. Привить таким образом могут весь подъезд.

После обнаружения инфекции медики совершают поквартирные обходы в доме заболевшего с настойчивым предложением пройти вакцинациюПосле обнаружения инфекции медики совершают поквартирные обходы в доме заболевшего с настойчивым предложением пройти вакцинацию
После обнаружения инфекции медики совершают поквартирные обходы в доме заболевшего с настойчивым предложением пройти вакцинацию
Фото: 1MI
Более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори
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Как защититься от инфекции

Главным способом защиты от инфекций является вакцинация. Принудительно ее в России не применяют, надеются на сознательность родителей.

Иначе дела обстоят в Европе. Например, в Германии в 2020 году принял закон об обязательной вакцинации против кори. Все воспитанники детских садов, школьники, врачи, учителя и социальные работники обязывались сделать прививку. Ребенка, не прошедшего вакцинацию, исключали из детского сада, а за непривитого школьника родители платили внушительный штраф. Поводом не делать прививку был только подтвержденный факт уже перенесенного заболевания и наличия иммунитета к нему. Обязательна вакцинация от кори и для детей во Франции и Италии.

Готовы ли россияне к таким ограничениям — большой вопрос. Если государство сейчас, как во времена СССР, начнет вводить обязательную вакцинацию, карантин, ограничивать купание в водоемах или истреблять животных-переносчиков вируса, это, вероятно, вызовет большие возмущения у многих.

Рассчитывать на сознательность в отношении здоровья, к сожалению, тоже пока не приходится.Рассчитывать на сознательность в отношении здоровья, к сожалению, тоже пока не приходится.
Рассчитывать на сознательность в отношении здоровья, к сожалению, тоже пока не приходится.
Фото: 1MI

Рассчитывать на сознательность в отношении здоровья, к сожалению, тоже пока не приходится. Проблема тут кроется и в состоянии медицины в целом. Мысли о бесконечных очередях в больнице, платных анализах легко могут погубить желание вакцинироваться и проявить заботу о себе и близких.

Вызывает у экспертов опасение и то, что под предлогом борьбы с эпидемией в стране могут расширить полномочия силовиков.

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