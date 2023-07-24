Иначе дела обстоят в Европе. Например, в Германии в 2020 году принял закон об обязательной вакцинации против кори. Все воспитанники детских садов, школьники, врачи, учителя и социальные работники обязывались сделать прививку. Ребенка, не прошедшего вакцинацию, исключали из детского сада, а за непривитого школьника родители платили внушительный штраф. Поводом не делать прививку был только подтвержденный факт уже перенесенного заболевания и наличия иммунитета к нему. Обязательна вакцинация от кори и для детей во Франции и Италии.