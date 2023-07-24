Несоответствие зарплатных предложений и ожиданий основная причина отказа в IT

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
О результатах исследования причин, по которым соискателям сферы информационных технологий отказывают в работе пишет ИА RuNews24.ru.
Согласно исследованию, самой распространенной причиной отказа является несоответствие предлагаемой заработной платы и ожиданий соискателей. Это было заявлено 82% работодателей. Еще 52% компаний могут отказать из-за недостаточного опыта в IT-сфере, говорится в отчете об исследовании.
55% работодателей не готовы сотрудничать с кандидатами из IT-сферы, находящимися за пределами России и ищущими удаленную работу внутри страны.