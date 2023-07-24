Несоответствие зарплатных предложений и ожиданий основная причина отказа в IT

Согласно исследованию, самой распространенной причиной отказа является несоответствие предлагаемой заработной платы и ожиданий соискателей. Это было заявлено 82% работодателей. Еще 52% компаний могут отказать из-за недостаточного опыта в IT-сфере, говорится в отчете об исследовании.