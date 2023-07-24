Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Всего планируется трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Работу им предложат до конца 2023 года.
Это касается только тех, у кого первая судимость и осужденные должны проживать в исправительных центрах и колониях-поселения. Они имеют право покидать территорию колоний.
Новые сотрудники будут собирать заказы, проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. Участниками могут стать логистические комплексы в Ростове, Казани и Московской области.
Добавим, что в Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами.