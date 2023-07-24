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Осужденные в Ростовской области будут работать в маркетплейсе

24 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Осужденные в Ростовской области будут работать в Ozon
Ozon запускает проект, в рамках которого предложит работу осужденным, в том числе в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.

Всего планируется трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Работу им предложат до конца 2023 года.

Это касается только тех, у кого первая судимость и осужденные должны проживать в исправительных центрах и колониях-поселения. Они имеют право покидать территорию колоний.

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Новые сотрудники будут собирать заказы, проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. Участниками могут стать логистические комплексы в Ростове, Казани и Московской области.

Добавим, что в Ростове на 33% увеличилось число осужденных с электронными браслетами.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ozon#Ростовская область#Трудоустройство#Судимость#Ростов-на-Дону#Осужденные#Исправительные центры#Колонии-поселения#Московская область#Казань#Логистика#Электронные браслеты
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