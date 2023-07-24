«Отпуск ждали год»: почему ростовчане все равно едут в Крым после взрыва на мосту

Почти также рассуждает и житель Азова Николай. По его словам, отказываться от отпуска, который бывает редко и уже оплачен, из-за «внештатной ситуации» — глупо. Мол, сидеть и бояться в Ростове или в Крыму — одно и то же. Только в Крыму можно волноваться на пляже. Он уверен, что железнодорожное полотно охраняется намного лучше, чем автомобильная дорога на Крымском мосту.