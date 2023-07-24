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«Отпуск ждали год»: почему ростовчане все равно едут в Крым после взрыва на мосту

24 июля 2023, 14:10
Фото: © Vyacheslav Argenberg/http://www.vаsсоplаnеt.соm/CC BY 4.0/wiki
Отпуск ждали год. Почему ростовчане все равно едут в Крым после взрыва на мосту

Ростовчане объяснили, зачем все равно едут в Крым после взрыва на мосту

Корреспондент RostovGazeta проводил уезжающих в Крым дончан на вокзале и выяснил, почему люди едут отдыхать туда, где неделю назад случился теракт.

Вчера, 23 июля из Ростова в Крым уехали сразу два поезда «Таврия» от «Гранд Сервис Экспресс». Оба поезда забиты битком: свободных билетов в продаже почти не осталось, кроме нескольких мест в плацкартном вагоне.

Начальник поезда, который следовал из Санкт-Петербурга и покинул ростовский вокзал в 17.27 мск рассказал журналисту, что обстановка в поезде спокойная.

«Когда я делал обход по вагонам, некоторые интересовались именно по графику движения. Не было никакой напряженности», — рассказал Валентин Гайдамашко.

Начальник поезда, который следовал из Санкт-Петербурга и покинул ростовский вокзал в 17:27 рассказал журналисту, что обстановка в поезде спокойная.Начальник поезда, который следовал из Санкт-Петербурга и покинул ростовский вокзал в 17:27 рассказал журналисту, что обстановка в поезде спокойная.
Начальник поезда, который следовал из Санкт-Петербурга и покинул ростовский вокзал в 17:27 рассказал журналисту, что обстановка в поезде спокойная.
Фото: 1MI
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В Ростове в поезда до Симферополя подсело совсем немного людей. Провожающих или пассажиров, которые вышли на перрон покурить, купить мороженого или позвонить по телефону было, как минимум, в три раза больше.

Поговорить с журналистом на камеру соглашались далеко не все. Многие отказывались из-за «заспанного» внешнего вида, а кто-то просил не нагнетать обстановку — в отпуск едут, которого год ждали.

«Я конечно запереживала, когда узнала, что на мосту случилось. Но билеты купила же заранее, забронировала все еще раньше. Уже, считай, половина отпуска оплачена. Решила, если что — сдам все в последний момент. А потом все как-то успокоилось», — поделилась с корреспондентом ростовчанка Анастасия.

Отпуск ждали год. Почему ростовчане все равно едут в Крым после взрыва на мосту
Видео: rostovgazeta.ru

Почти также рассуждает и житель Азова Николай. По его словам, отказываться от отпуска, который бывает редко и уже оплачен, из-за «внештатной ситуации» — глупо. Мол, сидеть и бояться в Ростове или в Крыму — одно и то же. Только в Крыму можно волноваться на пляже. Он уверен, что железнодорожное полотно охраняется намного лучше, чем автомобильная дорога на Крымском мосту.

«А чего бояться?» — с улыбкой переспрашивает москвич Виктор.

Он задумчиво крутит в руках сигарету.

«Все будет как обычно, хорошо. Если где-то и произойдут задержки — это ненадолго», — уверен Виктор.

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Марию и Виталия в Симферополь провожают их родители. Владимир, отец девушки, говорит, что после происшествия охрану Крыма усилили и сейчас там безопаснее, чем когда-либо. Это, как поделилась Мария, первое совместное путешествие пары и они очень переживали, что Крым могут закрыть для туристов.

«Мы даже не думали сдавать билеты. Сын этой поездки очень ждал. В конце концов, повреждена только автомобильная часть, нас это никак не касается» — говорит ростовчанка Наталья.

«Мы даже не думали сдавать билеты. Сын этой поездки очень ждал. В конце концов, повреждена только автомобильная часть, нас это никак не касается» — говорит ростовчанка Наталья.«Мы даже не думали сдавать билеты. Сын этой поездки очень ждал. В конце концов, повреждена только автомобильная часть, нас это никак не касается» — говорит ростовчанка Наталья.
«Мы даже не думали сдавать билеты. Сын этой поездки очень ждал. В конце концов, повреждена только автомобильная часть, нас это никак не касается» — говорит ростовчанка Наталья.
Фото: 1MI

Если бы отбытие поезда задержали, отметил ростовчанин Дмитрий Воробьев, это было бы не надолго.

«В любом случае доберусь. Я уверен в наших Вооруженных силах, все под надежной защитой», — позитивно заключили дончанин.

Как отметили проводники поездов, следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, большинство пассажиров едут с Севера и из Подмосковья.

Ранее RosotvGazeta писала о том, что автобусы из Ростова в Крым будут следовать через паромную переправу.

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