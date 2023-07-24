Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В Азове установят памятник в честь воинов-интернационалистов и героев локальных войн. Он появится на площади Победы в городе. Там расположены мемориал с Вечным огнем, Стена Памяти, скульптура «Письма с фронта», а также памятник героям войны в Афганистане.
«Он [памятник] посвящен воинам –интернационалистам, героям СВО и участникам локальных сражений», — говорят власти.
Монумент будет представлять собой пьедестал, на котором поместят машину пехоты и таблички с именами погибших воинов.
Ранее стало известно, что казак Алексей Дмитриев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.