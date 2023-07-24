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Памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области

24 июля 2023, 16:48
Фото: 1MI
Память героев спецоперации увековечат памятником в Азове Ростовской области
Память героев спецоперации увековечат памятником в Азове Ростовской области, сообщили в администрации города.

В Азове установят памятник в честь воинов-интернационалистов и героев локальных войн. Он появится на площади Победы в городе. Там расположены мемориал с Вечным огнем, Стена Памяти, скульптура «Письма с фронта», а также памятник героям войны в Афганистане.

«Он [памятник] посвящен воинам –интернационалистам, героям СВО и участникам локальных сражений», — говорят власти.

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Монумент будет представлять собой пьедестал, на котором поместят машину пехоты и таблички с именами погибших воинов.

Ранее стало известно, что казак Алексей Дмитриев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации.

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