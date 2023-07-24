В Азове установят памятник в честь воинов-интернационалистов и героев локальных войн. Он появится на площади Победы в городе. Там расположены мемориал с Вечным огнем, Стена Памяти, скульптура «Письма с фронта», а также памятник героям войны в Афганистане.