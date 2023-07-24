Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Ранее горожане рассказали, что с катамарана спрыгнул мужчина, который не умел плавать. В результате его не удалось спасти и он утонул.
Теперь опубликовали видео, на котором показано, как достают из воды тело.
«В воскресенье поиски продолжались до темноты, но безуспешно. Нашли тело только в понедельник днем», — заявили ростовчане.
Официальных комментариев о найденном теле мужчины не поступало, информация уточняется.
Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.