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Появилось видео с моментом гибели упавшего с катамарана парня в Ростове-на-Дону

24 июля 2023, 12:21
Фото: pxhere.com
Появилось видео с места гибели упавшего с катамарана человека в Ростове-на-Дону
В Интернете разместили видео, на котором показали место гибели человека на Соленом озере в Ростове-на-Дону, ролик появился в Сети.

Ранее горожане рассказали, что с катамарана спрыгнул мужчина, который не умел плавать. В результате его не удалось спасти и он утонул.

Теперь опубликовали видео, на котором показано, как достают из воды тело.

«В воскресенье поиски продолжались до темноты, но безуспешно. Нашли тело только в понедельник днем», — заявили ростовчане.

Официальных комментариев о найденном теле мужчины не поступало, информация уточняется.

Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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