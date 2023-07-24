Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Происшествие случилось на станции Несветай, где 11-летний мальчик забрался на вагон поезда. Из-за этого он получил электроудар контактной сети.
«Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался житель города Новошахтинска», — прокомментировали в управлении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии информации нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее СК назвал подробности гибели электромонтера от удара током в Шахтах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.