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Ребенка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

24 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Ребенка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
В Ростовской области госпитализировали ребенка, которого ударило током, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на станции Несветай, где 11-летний мальчик забрался на вагон поезда. Из-за этого он получил электроудар контактной сети.

«Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался житель города Новошахтинска», — прокомментировали в управлении.

СК назвал подробности гибели электромонтера от удара током в Шахтах
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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии информации нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее СК назвал подробности гибели электромонтера от удара током в Шахтах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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