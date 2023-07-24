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Режим повышенной готовности продлили в Ростове до 26 июля из-за непогоды

24 июля 2023, 14:50
Фото: 82.mchs.gov.ru
Режим повышенной готовности продлили в Ростове до 26 июля из-за ливня с градом
В Ростове из-за непогоды продлили на два дня режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Режим повышенной готовности, введенный в Ростове еще 21 июля, продлен еще на два дня — до 26 июля. Решение об этом приняла администрация города из-за очередного штормового предупреждения. В Ростове ожидаются ливни с грозами и градом, а скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду.

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Горожан просят проявить предельную внимательность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома. Также не стоит находиться рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами.

Ранее «Фобос» предупредил о локальных дождях в Ростовской области до конца июля.

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