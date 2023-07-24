Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Режим повышенной готовности, введенный в Ростове еще 21 июля, продлен еще на два дня — до 26 июля. Решение об этом приняла администрация города из-за очередного штормового предупреждения. В Ростове ожидаются ливни с грозами и градом, а скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду.
Горожан просят проявить предельную внимательность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома. Также не стоит находиться рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами.
Ранее «Фобос» предупредил о локальных дождях в Ростовской области до конца июля.