Рост цен предопределяет повышение ключевой ставки ЦБ

Однако есть и обратная сторона такой динамики. Спрос в некоторых сферах превышает возможности производства, что приводит к росту цен на ресурсы и, соответственно, на товары и услуги. Например, цены на продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги продолжают расти.