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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Рост цен предопределяет повышение ключевой ставки ЦБ

24 июля 2023, 16:38
Российская экономика показывает неожиданно сильные результаты, однако рост инфляции и повышение ключевой ставки ЦБ могут привести к увеличению цен на продовольствие, непродовольственные товары и услуги, а также замедлить экономический рост.

Для обнадеживающих экономических показателей есть две причины. Во-первых, россияне перестали так активно откладывать деньги и начали больше заниматься и тратить внутри страны, например, на строительство и сферу ВПК. Во-вторых, значительные бюджетные расходы также способствуют увеличению внутреннего спроса, пишет runews24.ru.

Однако есть и обратная сторона такой динамики. Спрос в некоторых сферах превышает возможности производства, что приводит к росту цен на ресурсы и, соответственно, на товары и услуги. Например, цены на продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги продолжают расти.

Так, на прошлой неделе потребительские цены выросли на 0,18%. Продовольственные товары, которые испытали самый большой рост, включают сахар, колбасу, яйца и черный чай. Непродовольственные товары с наибольшим ростом цен включают телевизоры, смартфоны и бензин.

В сфере услуг также наблюдается увеличение цен, особенно на авиаперелеты и проживание в гостиницах.

Производственные товары также не отстают от потребительских. Например, цены на добычу металлических руд, кокс и нефтепродуктов, угля, нефти и газа, металлургию и электроэнергетику возросли за первое полугодие.

В результате, инфляция в июне достигла 3,25%, что является повышением по сравнению с предыдущим месяцем.

При анализе этих данных, стоит учитывать рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ослабление рубля, которое началось в конце июня. Все это может привести к ещё большему повышению цен в следующие месяцы.

В связи с этим, Центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%. Это решение направлено на сдерживание инфляции и достижение целевого показателя в 4% в следующие годы.

Однако, повышение ключевой ставки может оказать негативное влияние на экономический рост. Поскольку между этим решением и его воздействием на экономику есть определенный лаг в 2-3 месяца, последствия будут заметны к середине осени.

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