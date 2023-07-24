«Я понимаю чиновников. У них есть определенные механизмы, от которых они не могут отступать. Вопрос заключается в другом. У нас есть градация цен на жилье, от одной суммы до другой. Но квартиры в аварийных домах оценивают по самой минимальной стоимости. Однако, когда люди подают заявления в правоохранительные органы и заходят в суды, то оценка жилья чудесным образом поднимается. То есть можно поднимать оценочную стоимость жилья?» — недоумевает народная избранница.