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Ростовчане потребовали пересчитать компенсации за квартиры в доме на Станиславского

24 июля 2023, 09:19
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Ростовчане потребовали перерасчета стоимости их квартир в аварийном доме
В редакцию RostovGazeta обратились жители аварийного дома на Станиславского, 105 в Ростове. Люди возмущены низкой оценкой стоимости квартир. Они отмечают, что за эти деньги не смогут купить равноценное жилье в привычном районе.

Жители аварийного дома на Станиславского, 105 рассказывают, что интересовались у специалиста, по какой стоимости будут оцениваться их квартиры. Их уверили, что расчет будет произведен по рыночной стоимости вторичного жилья в этом районе.

«А в итоге нам оценили квартиры по 78,8 тысячи рублей за квадратный метр, это же мизер. Причем с учетом того, что деньги мы получим в лучшем случае только через полгода», — отмечает житель дома Михаил Пионковский.

По его словам, все жители дома серьезно обеспокоены происходящим. Ведь приобрести за заявленные деньги равноценное жилье в этом же районе — не получится. И тем более, через полгода.

По его словам, все жители дома серьезно обеспокоены происходящим. Ведь приобрести за заявленные деньги равноценное жилье в этом же районе — не получится.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
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С этим вопросом ростовчане записали видеообращение, направили обращение правоохранительные органы, к уполномоченному по правам человека Ростовской области, в приемную президента. Помогает им депутат Наталья Оськина.

«Мы сейчас будем добиваться новой независимой экспертной оценки. И если людей она не будет устраивать, то будем выходить с исками в суд», — подчеркивает депутат.

Оськина добавляет, что на Станиславского, 105 повторяется похожая ситуация, которая была у жильцов дома на Кривошлыковском.

«Я понимаю чиновников. У них есть определенные механизмы, от которых они не могут отступать. Вопрос заключается в другом. У нас есть градация цен на жилье, от одной суммы до другой. Но квартиры в аварийных домах оценивают по самой минимальной стоимости. Однако, когда люди подают заявления в правоохранительные органы и заходят в суды, то оценка жилья чудесным образом поднимается. То есть можно поднимать оценочную стоимость жилья?» — недоумевает народная избранница.

Депутат подчеркивает, что 22 июня 2023 года Дума закрепила новое решение. В его рамках, расселенные аварийные дома, которые попадают в собственность муниципалитета, муниципалитет может выставлять на торги.

22 июня 2023 года Дума закрепила новое решение. В его рамках, расселенные аварийные дома, которые попадают в собственность муниципалитета, муниципалитет может выставлять на торги.22 июня 2023 года Дума закрепила новое решение. В его рамках, расселенные аварийные дома, которые попадают в собственность муниципалитета, муниципалитет может выставлять на торги.
22 июня 2023 года Дума закрепила новое решение. В его рамках, расселенные аварийные дома, которые попадают в собственность муниципалитета, муниципалитет может выставлять на торги.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

«То есть получается, что оценив по низкой стоимости жилье и выставив дом на торги, например для застройщика, муниципалитет будет иметь на этом прибыль? Тогда вопросов появляется еще больше», — делится мнением Наталья Оськина.

Для выяснения ситуации RostovGazeta направит официальный запрос в администрацию Ростова. Информация будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в аварийном доме на Нагибина 53/2 в Ростове обрушился потолок.

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