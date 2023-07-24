Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Жители аварийного дома на Станиславского, 105 рассказывают, что интересовались у специалиста, по какой стоимости будут оцениваться их квартиры. Их уверили, что расчет будет произведен по рыночной стоимости вторичного жилья в этом районе.
«А в итоге нам оценили квартиры по 78,8 тысячи рублей за квадратный метр, это же мизер. Причем с учетом того, что деньги мы получим в лучшем случае только через полгода», — отмечает житель дома Михаил Пионковский.
По его словам, все жители дома серьезно обеспокоены происходящим. Ведь приобрести за заявленные деньги равноценное жилье в этом же районе — не получится. И тем более, через полгода.
С этим вопросом ростовчане записали видеообращение, направили обращение правоохранительные органы, к уполномоченному по правам человека Ростовской области, в приемную президента. Помогает им депутат Наталья Оськина.
«Мы сейчас будем добиваться новой независимой экспертной оценки. И если людей она не будет устраивать, то будем выходить с исками в суд», — подчеркивает депутат.
Оськина добавляет, что на Станиславского, 105 повторяется похожая ситуация, которая была у жильцов дома на Кривошлыковском.
«Я понимаю чиновников. У них есть определенные механизмы, от которых они не могут отступать. Вопрос заключается в другом. У нас есть градация цен на жилье, от одной суммы до другой. Но квартиры в аварийных домах оценивают по самой минимальной стоимости. Однако, когда люди подают заявления в правоохранительные органы и заходят в суды, то оценка жилья чудесным образом поднимается. То есть можно поднимать оценочную стоимость жилья?» — недоумевает народная избранница.
Депутат подчеркивает, что 22 июня 2023 года Дума закрепила новое решение. В его рамках, расселенные аварийные дома, которые попадают в собственность муниципалитета, муниципалитет может выставлять на торги.
«То есть получается, что оценив по низкой стоимости жилье и выставив дом на торги, например для застройщика, муниципалитет будет иметь на этом прибыль? Тогда вопросов появляется еще больше», — делится мнением Наталья Оськина.
Для выяснения ситуации RostovGazeta направит официальный запрос в администрацию Ростова. Информация будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в аварийном доме на Нагибина 53/2 в Ростове обрушился потолок.