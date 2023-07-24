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Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана

24 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утонул мужчина, который спрыгнул с катамарана, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в вечернее время на Соленом Озере. По словам очевидцев, мужчина не умел плавать и оказался в воде, где глубина составляет 15 метров.

«Приехавшие скорая и МЧС тело не нашли, поиски продолжатся утром. Родственнику погибшего стало плохо, он несколько раз терял сознание», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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