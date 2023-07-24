Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Происшествие случилось в вечернее время на Соленом Озере. По словам очевидцев, мужчина не умел плавать и оказался в воде, где глубина составляет 15 метров.
«Приехавшие скорая и МЧС тело не нашли, поиски продолжатся утром. Родственнику погибшего стало плохо, он несколько раз терял сознание», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.