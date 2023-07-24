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Ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены

24 июля 2023, 14:23
Фото: 1MI
Ростовчанина арестовали за стрельбу в барбершопе и убийство бывшей жены
В Ростове-на-Дону заключили под стражу местного жителя, который застрелил бывшую супругу в барбершопе, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что на прошлой неделе фигурант пришел на работу к бывшей супруге и поссорился с ней. Он открыл огонь из травматического оружия, в результате чего пострадала его собеседница и он сам.

Позже в больнице женщина скончалась. Стрелявший смог выжить и сейчас находится под присмотром медиков.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь стало известно об избрании меры пресечения.

«Фигуранта арестовали, меру пресечения озвучили прямо в больничной палате. После выписки сразу отправится в СИЗО», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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