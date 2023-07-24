Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Напомним, что на прошлой неделе фигурант пришел на работу к бывшей супруге и поссорился с ней. Он открыл огонь из травматического оружия, в результате чего пострадала его собеседница и он сам.
Позже в больнице женщина скончалась. Стрелявший смог выжить и сейчас находится под присмотром медиков.
По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь стало известно об избрании меры пресечения.
«Фигуранта арестовали, меру пресечения озвучили прямо в больничной палате. После выписки сразу отправится в СИЗО», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.