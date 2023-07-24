Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Это количество соответствует второму месту среди регионов ЮВО. Самый высокий показатель оказался в Краснодарском крае — 36,7 тысячи преступлений.
Согласно статистике, в Ростовской области число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,2%. С начала этого года удалось раскрыть 15,5 тысячи противоправных действий.
Всего в Южном федеральном округе за это время зарегистрировали 105 тысяч преступлений. Меньше всего их оказалось в Калмыкии — 1,2 тысячи.
Ранее появилась информация, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.