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Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО по числу преступлений

24 июля 2023, 07:16
Фото: 1MI
Ростовская область оказаласть на 2 местов ЮФО по числу преступлений
В Ростовской области с января по июнь 2023 года зарегистрировали 27,9 тысячи преступлений, говорится в отчете МВД.

Это количество соответствует второму месту среди регионов ЮВО. Самый высокий показатель оказался в Краснодарском крае — 36,7 тысячи преступлений.

Согласно статистике, в Ростовской области число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,2%. С начала этого года удалось раскрыть 15,5 тысячи противоправных действий.

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Всего в Южном федеральном округе за это время зарегистрировали 105 тысяч преступлений. Меньше всего их оказалось в Калмыкии — 1,2 тысячи.

Ранее появилась информация, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Раскрыли преступления#Незаконные действия#Рейтинг регионов
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