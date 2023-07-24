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Ростовская область оказалась одним из самых криминальных регионов в России

24 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Ростовская область оказалась одним из самых криминогенных регионов РФ
Ростовская область попала в число регионов, где с начала года зарегистрировали наибольшее число преступлений, следует из отчета МВД.

Всего с января по июнь 2023 года зарегистрировали 27,9 тысячи преступлений. Это второе место в Южном федеральном округе, на первом оказался Краснодарский край.

Также Ростовскую область обогнали Москва и Подмосковье с показателями 67 тысяч и 36 тысяч, соответственно. Кроме того, это касается Санкт-Петербурга и Татарстана.

Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО по числу преступлений
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В целом донской регион оказался в списке субъектов с наибольшим числом преступлений за этот период.

Ранее стало известно, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области.

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