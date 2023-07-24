Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Всего с января по июнь 2023 года зарегистрировали 27,9 тысячи преступлений. Это второе место в Южном федеральном округе, на первом оказался Краснодарский край.
Также Ростовскую область обогнали Москва и Подмосковье с показателями 67 тысяч и 36 тысяч, соответственно. Кроме того, это касается Санкт-Петербурга и Татарстана.
В целом донской регион оказался в списке субъектов с наибольшим числом преступлений за этот период.
Ранее стало известно, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области.