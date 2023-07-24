Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о том, что снижать возрастной ценз для голосования на выборах с 18-и до 16-и лет преждевременно. По ее словам, избиратель должен уметь не только анализировать, сравнивать, но и принимать в расчет свой жизненный опыт.