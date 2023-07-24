Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о том, что снижать возрастной ценз для голосования на выборах с 18-и до 16-и лет преждевременно. По ее словам, избиратель должен уметь не только анализировать, сравнивать, но и принимать в расчет свой жизненный опыт.
«Такое решение я полностью поддерживаю. В 18 лет у человека больше критерий зрелости, больше осознанности и понимания выбора правильного пути», — отмечает Алим Батов.
Политолог добавляет, что сегодня прослеживается тенденция погружения в политические процессы с юношеского возраста. Однако 16 лет, по его словам, это слишком рано для взвешенного выбора.
«К 18-и годам, как правило, молодые люди становятся студентами колледжей или вузов, у них уже больше знаний и опыта», — разъясняет эксперт.
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