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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана 24 июля

24 июля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана 24 июля
Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре и осадках, которые могут накрыть регион в ближайшее время, сообщили в региональном УМЧС.

Согласно прогнозам, погода может испортиться в ближайшее время. А само штормовое предупреждение распространяется до конца суток 24 июля.

«Ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.

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Максимальная температура воздуха в этот день составит 30 градусов. В следующие несколько дней осадков не ожидается, а к четвергу воздух прогреется до 37 градусов.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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