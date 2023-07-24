Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Согласно прогнозам, погода может испортиться в ближайшее время. А само штормовое предупреждение распространяется до конца суток 24 июля.
«Ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Максимальная температура воздуха в этот день составит 30 градусов. В следующие несколько дней осадков не ожидается, а к четвергу воздух прогреется до 37 градусов.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.