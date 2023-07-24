Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Государственной думе предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Рассмотреть поправку должны уже завтра.
Сейчас, согласно Кодексу об административных нарушениях, штраф за неявку в военкомат по повестке составляет от 500 до трех тысяч рублей. Эту сумму на днях комитет Госдумы по обороне предложил увеличить до 50 тысяч рублей. Нововведение должно было вступить в силу уже 1 октября.
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