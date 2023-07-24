Сейчас, согласно Кодексу об административных нарушениях, штраф за неявку в военкомат по повестке составляет от 500 до трех тысяч рублей. Эту сумму на днях комитет Госдумы по обороне предложил увеличить до 50 тысяч рублей. Нововведение должно было вступить в силу уже 1 октября.