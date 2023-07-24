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Штрафы за неявку в военкомат предложили снизить в Ростовской области до 30 тыс рублей

24 июля 2023, 15:28
Фото: mil.ru
В Госдуме призвали снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 до 30 тысяч рублей
В Госдуме призвали снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 до 30 тысяч рублей, сообщила «Парламентская газета».

В Государственной думе предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Рассмотреть поправку должны уже завтра.

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Сейчас, согласно Кодексу об административных нарушениях, штраф за неявку в военкомат по повестке составляет от 500 до трех тысяч рублей. Эту сумму на днях комитет Госдумы по обороне предложил увеличить до 50 тысяч рублей. Нововведение должно было вступить в силу уже 1 октября.

Ранее RostovGazeta разобралась, когда у призывников в Ростовской области начнут изымать загранпаспорта.

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#Алина Заярная#Госдума#Военкоматы Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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