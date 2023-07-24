Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В Ростове продолжается расследование гибели беременной женщины. Ее тело нашли в затопленной квартире в ЖК «СоколГрад». О происшествии сообщили соседи женщины в Telegram-канале «Ростов Главный».
С их слов, незадолго до гибели из квартиры погибшей доносились крики. Вскоре оттуда потекла вода. Предположительно, женщина набрала ванну воду, нанесла себе увечья и умерла от кровопотери.
«Дон 24» пишет, что Следком Ростовской области уже организовал проверку по факту произошедшего. СМИ пишет со ссылкой на знакомых погибшей, что она жила в квартире с молодым человеком. Соседи часто обращали внимание на «странное поведение» пары.
Официальных подробностей расследования пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее жителю Ростовской области, зарезавшему собственную дочь, дали шесть лет колонии.