«Дон 24» пишет, что Следком Ростовской области уже организовал проверку по факту произошедшего. СМИ пишет со ссылкой на знакомых погибшей, что она жила в квартире с молодым человеком. Соседи часто обращали внимание на «странное поведение» пары.