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Следком начал проверку по факту гибели беременной женщины в ЖК Ростова-на-Дону

24 июля 2023, 17:45
Фото: 1MI
Следственный комитет организовал проверку по факту гибели беременной женщины в Ростове
Следственный комитет организовал проверку по факту гибели беременной женщины, ее труп нашли в затопленной квартире одного из ЖК Ростова, пишут СМИ.

В Ростове продолжается расследование гибели беременной женщины. Ее тело нашли в затопленной квартире в ЖК «СоколГрад». О происшествии сообщили соседи женщины в Telegram-канале «Ростов Главный».

С их слов, незадолго до гибели из квартиры погибшей доносились крики. Вскоре оттуда потекла вода. Предположительно, женщина набрала ванну воду, нанесла себе увечья и умерла от кровопотери.

Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
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«Дон 24» пишет, что Следком Ростовской области уже организовал проверку по факту произошедшего. СМИ пишет со ссылкой на знакомых погибшей, что она жила в квартире с молодым человеком. Соседи часто обращали внимание на «странное поведение» пары.

Официальных подробностей расследования пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее жителю Ростовской области, зарезавшему собственную дочь, дали шесть лет колонии.

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