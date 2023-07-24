Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
ТАСС со ссылкой на ФСБ пишет, что судно направлялось в донскую столицу за зерном. Издание уточнило, что в мае оно находилось в украинском порту Килия.
«Были найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Кроме того, замечены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна», — сказано в сообщении.
Отмечается, что судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. Официальной информации о случившемся не поступало.
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