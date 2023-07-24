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ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции

24 июля 2023, 06:21
Фото: Илдюстрация / НАК
Следы взрывчатки нашли в судне, которое следовало в Ростов-на-Дону
Следы взрывчатки обнаружили на сухогрузе, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону, сообщают СМИ.

ТАСС со ссылкой на ФСБ пишет, что судно направлялось в донскую столицу за зерном. Издание уточнило, что в мае оно находилось в украинском порту Килия.

«Были найдены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Кроме того, замечены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину. Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее в Ростове осудили террориста, который готовил взрыв в Ставрополе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Взрывчатка#Происшествие#18+#Осмотр судна#Опасные вещества на судне#Турция
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