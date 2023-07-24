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Спасатель Белков объяснил причину частых пожаров в Ростове

24 июля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Спасатель объяснил причину частых пожаров в Ростове
Большинство пожаров в регионе происходит по вине людей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

Артем Белков замечает, что из-за дождливого лета количество природных пожаров в Ростовской области сократилось по сравнению с летом 2022 года.

«Природные пожары просто не успевают возникнуть: проходит дождь, но земля, когда погода устаканивается — еще влажная и загореться не может. И как только просыхает — опять дождь», — объясняет эксперт.

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По его мнению, виновны в возгораниях неосторожные ростовчане, которые выбрасывают окурки рядом с легковоспламеняющимися предметами, забывают тушить костер или разводят его в неположенном месте, поджигают траву и мусор на дачных участках.

«Мне кажется, что последний пожар в Аксае тоже антропологический. Это же склад макулатуры, который разгорается за секунды и огонь молниеносно перекидывается. Либо кто-то курил и выбросил окурок, либо через стекло или зеркало солнце прожгло бумагу», — предполагает спасатель.

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В случае внезапного возгорания Артем Белков рекомендует не пытаться тушить огонь самостоятельно, а сразу вызвать пожарных, что очаг не успел разрастись.

Подробнее о том, как тушили пожар на складе с макулатурой в Аксае в сюжете RostovGazeta.

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