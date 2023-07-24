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Стало известно, что за взрывчатку нашли на сухогрузе, следовавшем в Ростов из Турции

24 июля 2023, 16:09
Фото: 1MI
Следы взрывчатых веществ обнаружили сотрудники ФСБ на судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону
Следы взрывчатых веществ обнаружили сотрудники ФСБ на судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, пишут федеральные СМИ.

ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности сообщил, что на сухогрузе, который шел из Турции в Ростов, обнаружены следы взрывчатки. Судно прибыло в Ростовскую область за зерном.

Эксперты заявили, что нашли следы динитротолуола и тетрила. Также зафиксированы признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

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Известно, что в мае сухогруз находился в украинском порту Килия. По некоторым версиям, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ в Украину.

Ранее в Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой

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