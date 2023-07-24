Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности сообщил, что на сухогрузе, который шел из Турции в Ростов, обнаружены следы взрывчатки. Судно прибыло в Ростовскую область за зерном.
Эксперты заявили, что нашли следы динитротолуола и тетрила. Также зафиксированы признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.
Известно, что в мае сухогруз находился в украинском порту Килия. По некоторым версиям, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ в Украину.
Ранее в Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой