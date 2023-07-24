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Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой

24 июля 2023, 09:33
Фото: mil.ru
Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой
В Ростове-на-Дону разыскивают сбежавшего из госпиталя военнослужащего, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что 44-летний мужчина проходил курс лечения в госпитале на улице Дачной и якобы он совершил побег. По неподтвержденной информации, у него ранена рука.

«Вероятно, он может быть вооружен гранатой. Мужчину объявили в розыск», — уточнил канал. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД
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Канал пишет, что 44-летний мужчина проходил курс лечения в госпитале на улице Дачной и якобы он совершил побег. Военный госпиталь на Дачной, 10 в РостовеКанал пишет, что 44-летний мужчина проходил курс лечения в госпитале на улице Дачной и якобы он совершил побег. Военный госпиталь на Дачной, 10 в Ростове
Канал пишет, что 44-летний мужчина проходил курс лечения в госпитале на улице Дачной и якобы он совершил побег. Военный госпиталь на Дачной, 10 в Ростове
Фото: mil.ru

Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в регионе военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона.

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