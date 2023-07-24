Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Канал пишет, что 44-летний мужчина проходил курс лечения в госпитале на улице Дачной и якобы он совершил побег. По неподтвержденной информации, у него ранена рука.
«Вероятно, он может быть вооружен гранатой. Мужчину объявили в розыск», — уточнил канал. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в регионе военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона.