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Торги по реализации элеватора «Южный Центр Агрогрупп» в Ростове-на-Дону отменены

24 июля 2023, 09:40
Фото: Carport/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Торги по реализации элеватора «Южный Центр Агрогрупп» в Ростове-на-Дону отменены
В Ростове-на-Дону отменили торги по продаже элеватора компании «Южный Центр Агрогрупп», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Причиной отмены торгов назвали соответствующее требование кредитора. Подробной информации о принятом решении нет.

Напомним, что торги должны были пройти 24 августа, начальная стоимость составляла 193 миллиона рублей. В состав лот входили здания, участок и сооружения.

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Что касается компании «Южный центр Агрогрупп», то она появилась в 2003 году в Батайске. По данным системы «Спарк», она занималась оптовой торговлей зерном.

В 2020 году суд ввел процедуру наблюдения в отношении организации.

Ранее под Ростовом открыли аквапарк после проблем с банкротством. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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