Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Причиной отмены торгов назвали соответствующее требование кредитора. Подробной информации о принятом решении нет.
Напомним, что торги должны были пройти 24 августа, начальная стоимость составляла 193 миллиона рублей. В состав лот входили здания, участок и сооружения.
Что касается компании «Южный центр Агрогрупп», то она появилась в 2003 году в Батайске. По данным системы «Спарк», она занималась оптовой торговлей зерном.
В 2020 году суд ввел процедуру наблюдения в отношении организации.
Ранее под Ростовом открыли аквапарк после проблем с банкротством. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.