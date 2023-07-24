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В Краснодаре делом о выселении семьи погибшего в СВО бойца займется прокуратура

24 июля 2023, 18:04
Фото: pxhere.com
В Краснодаре делом о выселении семьи погибшего в СВО бойца займется прокуратура
В Краснодаре делом о выселении из квартиры семьи погибшего в СВО бойца взяла на контроль прокуратура и уполномоченный по правам человека, рассказал адвокат Александр Валявский.

Напомним, в Краснодаре жену и двух несовершеннолетних детей погибшего в спецоперации бойца выселили из единственной квартиры после просрочки по ипотеке — из-за материальных трудностей семья не смогла внести несколько платежей. Жильё при этом было приобретено с использованием материнского капитала и банковского займа в миллион рублей.

Осенью 2020 года Советский районный суд Краснодара вынес заочное решение о расторжении кредитного договора и взыскании с должников основной задолженности размером около 550 тысяч рублей и накопившихся процентов. А квартира, находящаяся в залоге, подлежала выставлению на торги. Однако позже по заявлению должника суд отсрочил исполнение решения.

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В марте текущего года, несмотря на мобилизацию главы семейства в зону СВО, Краснодарский краевой суд отказал семье в продлении отсрочки по взысканию долгов. Через неделю после этого приставы выселили женщину с детьми из квартиры и заварили в ней все замки, а само жилье было реализовано на торгах.

7 июля мужчина погиб. Потеряв мужа и кормильца семьи, вдова осталась с «квартирным вопросом» один на один. Сейчас семья вынуждена жить в съемных комнатах почти без средств к существованию.

Женщина считает, что жильё приставы забрали незаконно, поэтому её адвокат подготовил жалобы в Верховный Суд и Генеральную прокуратуру.

Он рассказывает, что заложенная квартира не могла быть продана с молотка, так как приобреталась со средствами маткапитала. Помимо этого, участникам СВО предоставляют возможность приостановки исполнительного производства и кредитные каникулы.

«Все эти меры поддержки мобилизованных были проигнорированы в данном деле — и мы намерены восстановить нарушенные права семьи погибшего», — отметил Валявский.

«Все эти меры поддержки мобилизованных были проигнорированы в данном деле — и мы намерены восстановить нарушенные права семьи погибшего», — отметил Валявский.«Все эти меры поддержки мобилизованных были проигнорированы в данном деле — и мы намерены восстановить нарушенные права семьи погибшего», — отметил Валявский.
«Все эти меры поддержки мобилизованных были проигнорированы в данном деле — и мы намерены восстановить нарушенные права семьи погибшего», — отметил Валявский.
Фото: mil.ru

12 июля Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на определение Краснодарского краевого суда об отмене отсрочки взыскания долгов с семьи и принял решение отказать.

Тогда краснодарка и её представитель связались с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае. Там взяли дело на контроль и помогли обратиться в региональную прокуратуру. У приставов запросят дело, чтобы проверить все несоответствия.

Правозащитник также готовит заявление о восстановлении срока для подачи кассационной жалобы по основному решению о незаконности торгов. Семья намерена добиваться пересмотра решений.

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