Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Напомним, в Краснодаре жену и двух несовершеннолетних детей погибшего в спецоперации бойца выселили из единственной квартиры после просрочки по ипотеке — из-за материальных трудностей семья не смогла внести несколько платежей. Жильё при этом было приобретено с использованием материнского капитала и банковского займа в миллион рублей.
Осенью 2020 года Советский районный суд Краснодара вынес заочное решение о расторжении кредитного договора и взыскании с должников основной задолженности размером около 550 тысяч рублей и накопившихся процентов. А квартира, находящаяся в залоге, подлежала выставлению на торги. Однако позже по заявлению должника суд отсрочил исполнение решения.
В марте текущего года, несмотря на мобилизацию главы семейства в зону СВО, Краснодарский краевой суд отказал семье в продлении отсрочки по взысканию долгов. Через неделю после этого приставы выселили женщину с детьми из квартиры и заварили в ней все замки, а само жилье было реализовано на торгах.
7 июля мужчина погиб. Потеряв мужа и кормильца семьи, вдова осталась с «квартирным вопросом» один на один. Сейчас семья вынуждена жить в съемных комнатах почти без средств к существованию.
Женщина считает, что жильё приставы забрали незаконно, поэтому её адвокат подготовил жалобы в Верховный Суд и Генеральную прокуратуру.
Он рассказывает, что заложенная квартира не могла быть продана с молотка, так как приобреталась со средствами маткапитала. Помимо этого, участникам СВО предоставляют возможность приостановки исполнительного производства и кредитные каникулы.
«Все эти меры поддержки мобилизованных были проигнорированы в данном деле — и мы намерены восстановить нарушенные права семьи погибшего», — отметил Валявский.
12 июля Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на определение Краснодарского краевого суда об отмене отсрочки взыскания долгов с семьи и принял решение отказать.
Тогда краснодарка и её представитель связались с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае. Там взяли дело на контроль и помогли обратиться в региональную прокуратуру. У приставов запросят дело, чтобы проверить все несоответствия.
Правозащитник также готовит заявление о восстановлении срока для подачи кассационной жалобы по основному решению о незаконности торгов. Семья намерена добиваться пересмотра решений.