В марте текущего года, несмотря на мобилизацию главы семейства в зону СВО, Краснодарский краевой суд отказал семье в продлении отсрочки по взысканию долгов. Через неделю после этого приставы выселили женщину с детьми из квартиры и заварили в ней все замки, а само жилье было реализовано на торгах.