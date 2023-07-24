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В Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля

24 июля 2023, 10:41
Фото: tuzlоvgrаd.ru
В Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля
В Новочеркасске вечером в воскресенье, 23 июля, под колесами автомобиля оказалась 17-летняя девушка, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Трамвайная водитель автомобиля ВАЗ-210740 нарушил правила дорожного движения и сбил девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате этого инцидента несовершеннолетняя получила различные травмы. В отношении водителя завели дело об административном правонарушении.

Погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении
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Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшей информации нет.

Ранее стало известно, что погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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