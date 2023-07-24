Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На улице Трамвайная водитель автомобиля ВАЗ-210740 нарушил правила дорожного движения и сбил девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате этого инцидента несовершеннолетняя получила различные травмы. В отношении водителя завели дело об административном правонарушении.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшей информации нет.
Ранее стало известно, что погибшие мужчина и ребенок в ДТП под Матвеево-Курганом оказались гражданами Армении. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.