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В Пермской ЦБК укрепляют партнерство с компаниями из Китая

24 июля 2023, 09:30
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская ЦБК развивает сотрудничество с китайскими компаниями. Основным партнером предприятия стала технологическая компания «Юнь Чоу» АРВМ. Делегация из КНР побывала в Перми для обсуждения перспектив партнерства с российскими коллегами.

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко и генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун обсудили совместные проекты и долгосрочные планы по развитию сотрудничества, пишет properm.ru.

Как отметил Бойченко, объемы производства бумаги и картона в Китае не до конца закрывают потребности страны, поэтому российское предприятие поставляет в КНР свою продукцию, а для себя импортирует оборудование, необходимое для развития завода.

«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — говорит Александр Бойченко.

Уточняется, что ПЦБК начала работать с Китаем в конце 2021 года и уже отправила туда несколько железнодорожных составов тарного картона. Из него там делают гофроупаковку для своих товаров, которые затем экспортируют по всему миру. За прошлый год объемы экспорта продукции пермского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза.

В ходе визита представители «Юнь Чоу» посетили производственную площадку ПЦБК, обсудили детали реализации совместных проектов по техническому развитию производства и поставке оборудования. Ранее специалисты китайской компании оценили лесное хозяйство ПЦБК на арендованных территориях.

Первый раз представители «Юнь Чоу» побывали в ПЦБК осенью прошлого года, а уже весной 2023 года пермские промышленники совершили ответный визит в Китай.

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