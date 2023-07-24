В Пермской ЦБК укрепляют партнерство с компаниями из Китая

Уточняется, что ПЦБК начала работать с Китаем в конце 2021 года и уже отправила туда несколько железнодорожных составов тарного картона. Из него там делают гофроупаковку для своих товаров, которые затем экспортируют по всему миру. За прошлый год объемы экспорта продукции пермского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза.