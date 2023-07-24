В Пермской ЦБК укрепляют партнерство с компаниями из Китая

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко и генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун обсудили совместные проекты и долгосрочные планы по развитию сотрудничества, пишет properm.ru.
Как отметил Бойченко, объемы производства бумаги и картона в Китае не до конца закрывают потребности страны, поэтому российское предприятие поставляет в КНР свою продукцию, а для себя импортирует оборудование, необходимое для развития завода.
«На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что России необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж „всё, что продаётся“, — говорит Александр Бойченко.
Уточняется, что ПЦБК начала работать с Китаем в конце 2021 года и уже отправила туда несколько железнодорожных составов тарного картона. Из него там делают гофроупаковку для своих товаров, которые затем экспортируют по всему миру. За прошлый год объемы экспорта продукции пермского предприятия в КНР выросли в 3,5 раза.
В ходе визита представители «Юнь Чоу» посетили производственную площадку ПЦБК, обсудили детали реализации совместных проектов по техническому развитию производства и поставке оборудования. Ранее специалисты китайской компании оценили лесное хозяйство ПЦБК на арендованных территориях.
Первый раз представители «Юнь Чоу» побывали в ПЦБК осенью прошлого года, а уже весной 2023 года пермские промышленники совершили ответный визит в Китай.