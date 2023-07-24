Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По данным канала, мужчина, у которого ранена рука, ушел из медицинского учреждения. Речь идет о Военном клиническом госпитале, расположенном на улице Дачной в Ростове.
«Пациент 21 июля убежал из больницы. Есть вероятность, что у него может быть с собой граната», — уточнил канал.
Отмечается, что сейчас идет розыск 44-летнего мужчины. Официальных комментариев об этом не было, сейчас вся информация уточняется.
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