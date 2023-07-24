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В Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащего

24 июля 2023, 09:50
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащего
В Ростове-на-Дону разыскивают военнослужащего, который проходил курс лечения и сбежал из госпиталя, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина, у которого ранена рука, ушел из медицинского учреждения. Речь идет о Военном клиническом госпитале, расположенном на улице Дачной в Ростове.

«Пациент 21 июля убежал из больницы. Есть вероятность, что у него может быть с собой граната», — уточнил канал.

Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой
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Отмечается, что сейчас идет розыск 44-летнего мужчины. Официальных комментариев об этом не было, сейчас вся информация уточняется.

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