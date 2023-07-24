Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщил, что на сухогрузе, который направлялся из Турции в Ростов, нашли следы взрывчатки. Судно направлялось в Ростовскую область за зерном.
Уточняется, что речь идет о двух взрывчатых веществах — тетриле и динитротолуоле. Также специалисты обнаружили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.
Издание отмечает, что в мае сухогруз прибывал в украинском порту Килия. По неподтвержденным данным, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.
Однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Baza сообщила, что в Ростове якобы разыскивают 44-летнего военнослужащего, сбежавшего из госпиталя. Там он проходил курс лечения. Речь идет о Военном клиническом госпитале Ростова, он находится на улице Дачной.
У мужчины ранена рука. Госпиталь он покинул самостоятельно еще 21 июля. По некоторым данным, с собой он прихватил гранату.
Официальных подробностей розыска военного пока не поступало.
МВД опубликовало отчет статистики преступлений в разных регионах России. Ростовская область пополнила в нем число субъектов, где зарегистрировано наибольшее число преступлений. С января по июнь этого года в регионе совершили 27,9 тысячи нарушений закона.
В Южном федеральном округе больше преступлений зафиксировали только в Краснодарском крае. Также лидерами криминального рейтинга стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.