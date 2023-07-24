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В Ростове нашли следы взрывчатки на судне и расследуют побег из военного госпиталя

24 июля 2023, 15:36
Фото: mil.ru
В Ростове нашли следы взрывчатки на судне и расследуют побег из военного госпиталя
На судне, следовавшем из Турции в Ростов, нашли следы взрывчатки, тем временем в сети сообщили о возможном побеге военного из госпиталя, а Ростовскую область назвали одним из самых криминальных регионов.

Таинственные следы

ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщил, что на сухогрузе, который направлялся из Турции в Ростов, нашли следы взрывчатки. Судно направлялось в Ростовскую область за зерном.

Уточняется, что речь идет о двух взрывчатых веществах — тетриле и динитротолуоле. Также специалисты обнаружили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Издание отмечает, что в мае сухогруз прибывал в украинском порту Килия. По неподтвержденным данным, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.

Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

По неподтвержденным данным, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.По неподтвержденным данным, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.
По неподтвержденным данным, судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.
Фото: vk.com/nakgov
ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции
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Сбежавший, раненый и вооруженный

Baza сообщила, что в Ростове якобы разыскивают 44-летнего военнослужащего, сбежавшего из госпиталя. Там он проходил курс лечения. Речь идет о Военном клиническом госпитале Ростова, он находится на улице Дачной.

У мужчины ранена рука. Госпиталь он покинул самостоятельно еще 21 июля. По некоторым данным, с собой он прихватил гранату.

Официальных подробностей розыска военного пока не поступало.

У мужчины ранена рука. Госпиталь он покинул самостоятельно еще 21 июля. По некоторым данным, с собой он прихватил гранату.У мужчины ранена рука. Госпиталь он покинул самостоятельно еще 21 июля. По некоторым данным, с собой он прихватил гранату.
У мужчины ранена рука. Госпиталь он покинул самостоятельно еще 21 июля. По некоторым данным, с собой он прихватил гранату.
Фото: Marco Verch/flickr.com/cc by
В Ростове-на-Дону назвали подробности побега из госпиталя раненого военнослужащего
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Ростов-папа

МВД опубликовало отчет статистики преступлений в разных регионах России. Ростовская область пополнила в нем число субъектов, где зарегистрировано наибольшее число преступлений. С января по июнь этого года в регионе совершили 27,9 тысячи нарушений закона.

В Южном федеральном округе больше преступлений зафиксировали только в Краснодарском крае. Также лидерами криминального рейтинга стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.

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