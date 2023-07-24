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В Ростовской области в 2023 году поставят пять остановочных павильонов вблизи трасс

24 июля 2023, 11:29
Фото: donland.ru
В Ростовской области в 2023 году поставят пять остановочных павильонов вблизи трасс
В Ростовской области до конца этого года возле трасс появятся еще пять остановочных комплексов, сообщили в правительстве региона.

В текущем году планируется установить два павильона в Багаевском районе и еще два в Волгодонском районе. С начала года установили четыре дополнительных комплекса в Егорлыкском районе, а в ближайшее время появится еще один на региональной автодороге в Сальском районе.

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Также запланированы работы по благоустройству круговых развязок в Семикаракорском и Морозовском районах.

«Остановочные павильоны, круговые развязки и въездные стелы — это первое, что видят люди, приезжающие в регион. Поэтому очень важно, чтобы все эти объекты были в хорошем состоянии и создавали положительное впечатление», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером.

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