Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В текущем году планируется установить два павильона в Багаевском районе и еще два в Волгодонском районе. С начала года установили четыре дополнительных комплекса в Егорлыкском районе, а в ближайшее время появится еще один на региональной автодороге в Сальском районе.
Также запланированы работы по благоустройству круговых развязок в Семикаракорском и Морозовском районах.
«Остановочные павильоны, круговые развязки и въездные стелы — это первое, что видят люди, приезжающие в регион. Поэтому очень важно, чтобы все эти объекты были в хорошем состоянии и создавали положительное впечатление», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером.