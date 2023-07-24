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Published Сегодня, 17:59

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Водитель авто сбил ребенка, перебегавшего дорогу на «красный» в Ростовской области

24 июля 2023, 17:59
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области ребенок пострадал после столкновения с иномаркой
В Ростовской области ребенок пострадал после столкновения с иномаркой 24 июля, рассказали в ГИБДД.

ДТП сегодня произошло в Сальске в переулке Красноармейском, 47. Там водитель Kia Cerato сбил 9-летнего ребенка. Школьник перебегал дорожный переход на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку.

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