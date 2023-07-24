Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
ДТП сегодня произошло в Сальске в переулке Красноармейском, 47. Там водитель Kia Cerato сбил 9-летнего ребенка. Школьник перебегал дорожный переход на запрещающий сигнал светофора.
Сообщается, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку.