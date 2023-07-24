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Posted 24 июля 2023, 15:27

Published 24 июля 2023, 15:27

Modified 24 июля 2023, 15:29

Updated 24 июля 2023, 15:29

Южный окружной военный суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военнопленным

Военный суд в Ростове продлил на три месяца арест пятерым украинским военнопленным

24 июля 2023, 15:27
Фото: 1MI. Южный окружной военный суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военнопленным
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Южный окружной военный суд в Ростове продлил арест пятерым украинским военнопленным, пишут федеральные СМИ.

Южный окружной военный суд продлил арест пятерым украинским военнопленным до 17 ноября. Их обвиняют в участии в террористической организации.

На скамье подсудимых находятся пять граждан Украины — Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Иван Безлепкин, Глеб Петрук и Владимир Пузанов. Как полагает следствие, в террористической организации они участвовали, будучи на Донбассе. Дело украинских военнопленных в Южном окружном военном суде слушается впервые.

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Как сообщил ТАСС, следующее заседание по делу состоится 16 августа.

Ранее в Ростове на суде при опросах свидетелей боевику террористического украинского батальона стало плохо.

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