На скамье подсудимых находятся пять граждан Украины — Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Иван Безлепкин, Глеб Петрук и Владимир Пузанов. Как полагает следствие, в террористической организации они участвовали, будучи на Донбассе. Дело украинских военнопленных в Южном окружном военном суде слушается впервые.