Высшее образование требуется в 24% вакансий в России

Согласно недавнему исследованию, 44% людей, ищущих работу в России, всегда сталкиваются с вопросом о наличии диплома, еще 17% признались, что такие вопросы иногда задают потенциальные работодатели, а 25% заявили, что им такие вопросы либо не задавали никогда, либо очень редко, пишет ИА RuNews24.ru