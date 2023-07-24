Высшее образование требуется в 24% вакансий в России

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Согласно недавнему исследованию, 44% людей, ищущих работу в России, всегда сталкиваются с вопросом о наличии диплома, еще 17% признались, что такие вопросы иногда задают потенциальные работодатели, а 25% заявили, что им такие вопросы либо не задавали никогда, либо очень редко, пишет ИА RuNews24.ru
Высшее образование особенно важно при поиске работы в научной сфере (69% соискателей в этой области получали вопросы о своем образовании), затем следуют медицинские и юридические профессии — 68% и 64% соответственно.