Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В последнюю неделю июля в Ростовской области ожидается экстремально жаркая погода. Синоптики сообщают, что к среде, 26 июля, дожди в регионе, наконец, утихнут, на их место придет яркое солнце. Температура воздуха в регионе местами достигнет +39 градусов. В самом Ростове максимальная отметка составит +36 градусов.
Ветер стихнет, его скорость не превысит семи метров в секунду. Осадков до конца недели не прогнозируется.
Ослабеет жара в начале августа. Тогда температура достигнет средних значений в +26 — +28 градусов.
Тем временем в Ростовской области дождь размыл участок трассы.