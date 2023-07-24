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Жара до +39 градусов ожидается в Ростовской области в последнюю неделю июля

24 июля 2023, 17:44
Фото: 1MI
Последняя неделя июля принесет в Ростовскую область жару до +39 градусов
Последняя неделя июля принесет в Ростовскую область жару до +39 градусов, сообщили синоптики.

В последнюю неделю июля в Ростовской области ожидается экстремально жаркая погода. Синоптики сообщают, что к среде, 26 июля, дожди в регионе, наконец, утихнут, на их место придет яркое солнце. Температура воздуха в регионе местами достигнет +39 градусов. В самом Ростове максимальная отметка составит +36 градусов.

Ветер стихнет, его скорость не превысит семи метров в секунду. Осадков до конца недели не прогнозируется.

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Ослабеет жара в начале августа. Тогда температура достигнет средних значений в +26 — +28 градусов.

Тем временем в Ростовской области дождь размыл участок трассы.

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