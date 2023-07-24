В последнюю неделю июля в Ростовской области ожидается экстремально жаркая погода. Синоптики сообщают, что к среде, 26 июля, дожди в регионе, наконец, утихнут, на их место придет яркое солнце. Температура воздуха в регионе местами достигнет +39 градусов. В самом Ростове максимальная отметка составит +36 градусов.