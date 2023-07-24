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Жара до +39 накроет всю Ростовскую область с 26 июля

24 июля 2023, 06:51
Фото: 1MI
Жара до +39 накроет всю Ростовскую область с 26 июля
В Ростовской области на этой неделе ожидается очень сильная жара, сообщили синоптики.

В понедельник и вторник в регионе будет облачно, а температура поднимется до 31 градуса. Но самым жарким днем должна стать среда, 26 июля, когда воздух прогреется до 39 градусов.

После этого температура пойдет на спад и к пятнице она опустится до 30 градусов. В субботу столбики термометров покажут 24 градуса и могут пройти дожди.

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В воскресенье, 30 июля, максимальная температура составит 28 градусов. Осадков не ожидается, но ветер усилится до шести метров в секунду.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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