Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В понедельник и вторник в регионе будет облачно, а температура поднимется до 31 градуса. Но самым жарким днем должна стать среда, 26 июля, когда воздух прогреется до 39 градусов.
После этого температура пойдет на спад и к пятнице она опустится до 30 градусов. В субботу столбики термометров покажут 24 градуса и могут пройти дожди.
В воскресенье, 30 июля, максимальная температура составит 28 градусов. Осадков не ожидается, но ветер усилится до шести метров в секунду.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.