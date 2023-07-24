Жара не помеха: в Ростове пробежали гонку с препятствиями — до финиша дошли не все

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Более ста спортсменов из различных регионов Юга России, несмотря на тридцатиградусную жару, собрались под стартовой аркой в парке жилого комплекса «Суворовский». Этот забег «Казаки», прошедший уже в четвертый раз, стал традиционным спортивным мероприятием для города.
Принять участие в гонке с препятствиями могли все желающие, старше 18 лет. Атлеты соревновались в четырех категориях: индивидуальная гонка для профессионалов (ПРО), облегченный вариант забега для любителей, командные состязания и парный забег (мужчина и женщина).
Для победы в индивидуальном забеге категории ПРО спортсменам необходимо пройти всю полосу из 15 препятствий, среди которых: рукоходы, бег по пересеченной местности, перемещение тракторных шин и переправа по канату над прудом. Трудная дистанция длиной в 4 км сильно уменьшила количество участников: кто-то был дисквалифицирован из-за попытки срезать путь или неспособности преодолеть очередное препятствие, а кому-то стало плохо под палящим солнцем.
Все, кто дошел до финиша, получили памятные медали в индивидуальном дизайне от организаторов экстремального забега. А спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в категории ПРО получили в награду денежные сертификаты.
«В этом спорте ярко выраженный военно-прикладной характер. Мы живем на юге России, это казачий край. Нам сама судьба велела, чтобы здесь вырастали настоящие мужчины», — отметил президент федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин.
«Уже к середине ты на солнцепеке измотанный. И как раз начинаются препятствия, которые забивают руки — это очень тяжело. Основная нагрузка именно на руки, на предплечья. Я сейчас даже медаль держать не могу», — рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta один из участников забега.
Больше фото- и видеоматериалов можно посмотреть здесь. Остается добавить, что следующим соревнованием станет детская гонка «Казаки», которая пройдет 9 сентября.