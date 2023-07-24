Жара не помеха: в Ростове пробежали гонку с препятствиями — до финиша дошли не все

«В этом спорте ярко выраженный военно-прикладной характер. Мы живем на юге России, это казачий край. Нам сама судьба велела, чтобы здесь вырастали настоящие мужчины», — отметил президент федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин.

«Уже к середине ты на солнцепеке измотанный. И как раз начинаются препятствия, которые забивают руки — это очень тяжело. Основная нагрузка именно на руки, на предплечья. Я сейчас даже медаль держать не могу», — рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta один из участников забега.