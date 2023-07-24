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Жара не помеха: в Ростове пробежали гонку с препятствиями — до финиша дошли не все

24 июля 2023, 12:51
Фото: 1MI
Экстремальный забег с препятствиями «Казаки» прошел в парке имени 70-летия Победы в минувшую субботу 22 июля.

Более ста спортсменов из различных регионов Юга России, несмотря на тридцатиградусную жару, собрались под стартовой аркой в парке жилого комплекса «Суворовский». Этот забег «Казаки», прошедший уже в четвертый раз, стал традиционным спортивным мероприятием для города.

Принять участие в гонке с препятствиями могли все желающие, старше 18 лет. Атлеты соревновались в четырех категориях: индивидуальная гонка для профессионалов (ПРО), облегченный вариант забега для любителей, командные состязания и парный забег (мужчина и женщина).

Для победы в индивидуальном забеге категории ПРО спортсменам необходимо пройти всю полосу из 15 препятствий, среди которых: рукоходы, бег по пересеченной местности, перемещение тракторных шин и переправа по канату над прудом. Трудная дистанция длиной в 4 км сильно уменьшила количество участников: кто-то был дисквалифицирован из-за попытки срезать путь или неспособности преодолеть очередное препятствие, а кому-то стало плохо под палящим солнцем.

Фото: 1MI

Все, кто дошел до финиша, получили памятные медали в индивидуальном дизайне от организаторов экстремального забега. А спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в категории ПРО получили в награду денежные сертификаты.

«В этом спорте ярко выраженный военно-прикладной характер. Мы живем на юге России, это казачий край. Нам сама судьба велела, чтобы здесь вырастали настоящие мужчины», — отметил президент федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин.
«Уже к середине ты на солнцепеке измотанный. И как раз начинаются препятствия, которые забивают руки — это очень тяжело. Основная нагрузка именно на руки, на предплечья. Я сейчас даже медаль держать не могу», — рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta один из участников забега.

Больше фото- и видеоматериалов можно посмотреть здесь. Остается добавить, что следующим соревнованием станет детская гонка «Казаки», которая пройдет 9 сентября.

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