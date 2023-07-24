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Жителей в Ростове-на-Дону опросят по проекту нового ипподрома на левом берегу Дона

24 июля 2023, 05:58
Фото: 1MI
Среди жителей Ростова-на-Дону проводят опрос насчет проекта нового ипподрома на Левом берегу Дона, сообщают СМИ.

Цель опроса заключается в том, чтобы на левом берегу создать новый спортивно-развлекательный комплекс, который сделает Ростов-на-Дону новым центром конного спорта в России и приведет город на новый уровень развития. Он должен также соответствовать запросам жителей района, всех горожан и гостей города.

«Согласно задумке, на территории между Восточным шоссе и озером Лиман может появиться ипподром, клуб конного спорта, рынок местных производителей вина и фермерской продукции, рестораны, выставочное пространство для концертов, тренировочные студии и площадки», — пишет Bloknot-Rostov.

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Отмечается, что информации о заказчике исследования нет.

Издание уточнило, что сейчас разрабатывается бизнес-план и концепция заполнения комплекса, поэтому очень важно получить честное мнение горожан о том, что им будет интересно посещать на новом объекте.

Ранее стало известно, что в Ростове предприниматель построит новое общежитие рядом с ипподромом.

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