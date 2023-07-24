Цель опроса заключается в том, чтобы на левом берегу создать новый спортивно-развлекательный комплекс, который сделает Ростов-на-Дону новым центром конного спорта в России и приведет город на новый уровень развития. Он должен также соответствовать запросам жителей района, всех горожан и гостей города.