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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Жителям РФ рассказали о наиболее подделываемых строительных материалах

24 июля 2023, 10:55
Эксперт Федор Васильев рассказал о строительных материалах, которые подделывают чаще всего. Это дверные замки, отопительные радиаторы, кабели, трубы и цемент.

Как пишет NEWS.ru, эксперт Васильев рассказал, что чаще всего на рынке встречаются подделки труб, цемента, кабелей, сантехнического оборудования и отопительных радиаторов. Кроме этого, в высокий сезон отмечаются массовые продажи низко качественных смесей и жидкостей, качество которых сложно оценить на глаз.

«После таких приобретений разочарование наступает, когда стяжка рассыпается, штукатурка плывет и отваливается, а металлические профили ломаются от прикосновения», — рассказал Васильев.

По его словам, часто приобрести товар низкого качества предлагают продавцы и мастера, когда навязчиво рекомендуют купить именно у них брендовый товар, например, при установке двери предлагают приобрести дорогой замок. В итоге замок представляет собой муляж, который выйдет из строя через несколько недель. Такие мастер и продавцы делают ставку на то, что в интересах покупателя поставить дверной комплект без необходимости дополнительно ехать в магазин.

Также, к примеру, недобросовестные сантехники навязчиво предлагают приобрести кран или лейку низкого качества или какую-либо мелкую детали по цене, которая превышает в пять раз магазинную, продолжил эксперт.

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