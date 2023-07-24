Жителям РФ рассказали о наиболее подделываемых строительных материалах

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как пишет NEWS.ru, эксперт Васильев рассказал, что чаще всего на рынке встречаются подделки труб, цемента, кабелей, сантехнического оборудования и отопительных радиаторов. Кроме этого, в высокий сезон отмечаются массовые продажи низко качественных смесей и жидкостей, качество которых сложно оценить на глаз.
«После таких приобретений разочарование наступает, когда стяжка рассыпается, штукатурка плывет и отваливается, а металлические профили ломаются от прикосновения», — рассказал Васильев.
По его словам, часто приобрести товар низкого качества предлагают продавцы и мастера, когда навязчиво рекомендуют купить именно у них брендовый товар, например, при установке двери предлагают приобрести дорогой замок. В итоге замок представляет собой муляж, который выйдет из строя через несколько недель. Такие мастер и продавцы делают ставку на то, что в интересах покупателя поставить дверной комплект без необходимости дополнительно ехать в магазин.
Также, к примеру, недобросовестные сантехники навязчиво предлагают приобрести кран или лейку низкого качества или какую-либо мелкую детали по цене, которая превышает в пять раз магазинную, продолжил эксперт.