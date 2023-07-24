Жителям РФ рассказали о наиболее подделываемых строительных материалах

По его словам, часто приобрести товар низкого качества предлагают продавцы и мастера, когда навязчиво рекомендуют купить именно у них брендовый товар, например, при установке двери предлагают приобрести дорогой замок. В итоге замок представляет собой муляж, который выйдет из строя через несколько недель. Такие мастер и продавцы делают ставку на то, что в интересах покупателя поставить дверной комплект без необходимости дополнительно ехать в магазин.