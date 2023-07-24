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Жителям Северного в Ростове-на-Дону назвали новые сроки подачи горячей воды

24 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI
Жителям Северного в Ростове-на-Дону назвали новые сроки подачи горячей воды
В Ростове-на-Дону возобновить подачу горячей воды на Северном планируется до 31 июля, сообщила администрация Ворошиловского района в соцсетях.

Местные жители пожаловались, что нет воды на улице Врубовой, которую должны были дать еще 14 июля. Они поинтересовались, когда ее включат.

«При проведении гидравлических испытаний был выявлен дефект теплового ввода, в настоящее время течь воды остановлена. Ремонтные работы для восстановления водоснабжения планируется завершить в срок до 31 июля», — говорится в ответе.

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Кроме того, горожане жалуются на отсутствие горячей воды на Добровольского. Им сообщили, что ее должны включить в понедельник, 24 числа.

Ранее коммунальный фонтан высотой в дерево забил в Ростове.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Северный#Горячая вода#Ворошиловский район#Администрация#Соцсети#Водоснабжение#Ремонтные работы#Добровольского#Горожане#Комунальный фонтан#Илья Протвинов
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