Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Местные жители пожаловались, что нет воды на улице Врубовой, которую должны были дать еще 14 июля. Они поинтересовались, когда ее включат.
«При проведении гидравлических испытаний был выявлен дефект теплового ввода, в настоящее время течь воды остановлена. Ремонтные работы для восстановления водоснабжения планируется завершить в срок до 31 июля», — говорится в ответе.
Кроме того, горожане жалуются на отсутствие горячей воды на Добровольского. Им сообщили, что ее должны включить в понедельник, 24 числа.
Ранее коммунальный фонтан высотой в дерево забил в Ростове.